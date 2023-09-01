Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару

Фанаты не имеют ничего против игроков.

Глава ультрас ПСЖ Ромен Мабилль высказался об уходе Лионеля Месси и Неймара из клуба.

"Я не испытываю ненависти к этим футболистам.

Они являются частью не удавшегося периода. Более маркетинговая часть развития клуба сработала, но со спортивной стороны ничего не получилось".

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"ПСЖ и эти футболисты не могут играть вместе. Нет никакой ненависти.

Но им пришлось уйти во благо клуба и начать все сначала", – сказал Мабилль в интервью RMC.

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