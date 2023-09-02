Наполи - Лацио 1:2: обзор матча и результат игры 02.09.2023

Римляне одержали дебютную победу в этом сезоне, а действующие чемпионы потерпели первую неудачу.

В субботу, 2 сентября, Наполи принимал на своем поле Лацио в рамках третьего тура итальянской Серии А.

Вице-чемпионы Италии сумели одержать на выезде дебютную победу в нынешнем розыгрыше национального первенства, одолев действующих обладателей скудетто со счетом 2:1.

Команда Маурицио Сарри вышла вперед по истечении получаса игры. Луис Альберто красиво переправил пяткой мяч в ближний угол ворот из пределов вратарской. Тем не менее уже через две минуты неаполитанцам удалось выровнять положение усилиями Петра Зелиньски.

Победный для Лацио гол на 52-й минуте встречи на свой счет записал Даити Камада, а после еще два забитых римлянами мяча были отменены из-за офсайдов после просмотра главным арбитром видеоповторов.

Для Наполи это поражение стало первым после двух побед на старте чемпионата. Партенопейцы с шестью очками сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А. Лацио, набрав три балла, поднялся на 12-ю строчку.

Статистика матча Наполи - Лацио 3-го тура чемпионата Италии

Наполи - Лацио 1:2

Голы: Зелиньски, 32 - Альберто, 30, Камада, 52

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 0.60

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 7 - 2

Фолы: 8 - 9

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Руи, 66) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски (Симеоне, 84) - Политано (Линдстрем, 75), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 66).

Лацио: Проведель - Лаццари, Казале, Романьоли, Марушич - Камада (Гендузи, 65), Катальди, Луис Альберто - Андерсон (Педро, 80), Иммобиле (Кастельянос, 90+3), Дзакканьи (Исаксен, 90+3).

Предупреждения: Дзакканьи, Луис Альберто.

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