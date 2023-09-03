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Наполи - Лацио 1:2 видео голов и лучших моментов матча 02.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 01:18
Лацио одержал победу над Наполи / Getty Images
Лацио одержал победу над Наполи / Getty Images

В субботу, 2 сентября, Наполи встречался на своем поле с Лацио в третьем туре итальянской Серии А.

Вторая команда минувшего сезона нанесла действующим чемпионам первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата, одолев их со счетом 2:1.

В первом тайме соперники обменялись голами - на забитый на 30-й минуте мяч Луиса Альберто неаполитанцы быстро ответили результативным ударом Петра Зелиньски.

Во второй половине встречи победу Лацио принес Даити Камада. Еще два гола римлян были отменены из-за офсайдов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Лацио в третьем туре Серии А:

Наполи - Лацио 1:2

Голы: Зелиньски, 32 - Альберто, 30, Камада, 52

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Руи, 66) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски (Симеоне, 84) - Политано (Линдстрем, 75), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 66).

Лацио: Проведель - Лаццари, Казале, Романьоли, Марушич - Камада (Гендузи, 65), Катальди, Луис Альберто - Андерсон (Педро, 80), Иммобиле (Кастельянос, 90+3), Дзакканьи (Исаксен, 90+3).

Предупреждения: Дзакканьи, Луис Альберто.

Источник: MEGOGO

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