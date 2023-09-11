Тренер Интер Майами: Месси – протагонист, а мы актеры второго плана

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался о влиянии нападающего Лионеля Месси на команду.

"Мы знаем, что становимся сильнее, когда он на поле, что мы способны выиграть любой матч. И усердно работающим партнерам лучшего футболиста в мире приятно знать, что они способны выиграть и без него.

У нас есть знаменосец – Лео, но если в какой-то момент мы должны поддержать его в трудной ситуации, мы сделаем это. Он протагонист, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие".

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"То, что Месси сделал в пятницу, стало не фильмом Голливуда и не фильмом Майами, а фильмом Буэнос-Айреса.

Он все тот же, в какой бы футболке ни играл. Он делает одно и то же уже 20 лет", – сказал Мартино в интервью TyC Sports.

Напомним, клуб из МЛС без аргентинца недавно выиграл матч чемпионата против Канзаса со счетом 3:2.

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