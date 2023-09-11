Миколенко может покинуть Эвертон

Украинец не входит в планы тренера.

Карьера Виталия Миколенко в зимнее межсезонье может приобрести неожиданный поворот.

Как сообщает издание Goodison News, украинец может покинуть Эвертон в январе.

Источник отмечает, что Виталий не входит в планы тренера клуба Шона Дайча. Англичанин предпочитает Эшли Янга и Натана Паттерсона.

Стоит сказать, что "ириски" неудачно стартовали в чемпионате, набрав 1 очко за 4 матча.

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