iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко может покинуть Эвертон

Украинец не входит в планы тренера.
Сегодня, 17:05
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Карьера Виталия Миколенко в зимнее межсезонье может приобрести неожиданный поворот. 

Как сообщает издание Goodison News, украинец может покинуть Эвертон в январе.

Источник отмечает, что Виталий не входит в планы тренера клуба Шона Дайча. Англичанин предпочитает Эшли Янга и Натана Паттерсона.

Стоит сказать, что "ириски" неудачно стартовали в чемпионате, набрав 1 очко за 4 матча. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Одноклубник Миколенко перейдет в саудовский клуб Одноклубник Миколенко перейдет в саудовский клуб
Эвертон без Миколенко не сумел победить Шеффилд в голевой перестрелке Эвертон без Миколенко не сумел победить Шеффилд в голевой перестрелке
Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги
Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Евро-202418:00
Италия - Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024
Европа17:48
Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера
Формула 117:30
Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1
Евро-202417:25
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Игровые17:22
Словения - Украина: видео онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2023 по волейболу
Европа17:05
Миколенко может покинуть Эвертон
Евро-202416:58
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа16:53
Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси
Европа16:26
Экс-наставник Манчестер Юнайтед отказался от необычного предложения работы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK