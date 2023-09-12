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Бывший скаут Реала сомневается в возрасте одного из главных клубных талантов

Физическая подготовка Эндрика пугает бывшего представителя "сливочных".
Вчера, 21:53
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Бывший скаут Реала Маноло Ромеро сомневается в том, что нападающему Палмейраса Эндрику 17 лет.

"У меня всегда были сомнения относительно Эндрика, относительно того, верен ли указанный возраст".

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"Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж сформирован. Я помню Радамеля Фалькао, который приехал в Европу старше него", – сказал Ромеро в интервью Marca.

Напомним, прошлой зимой Реал объявил о подписании Эндрика за 60 млн евро с учетом бонусом. По достижению форварду 18 лет он станет полноценным игроком мадридского клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

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