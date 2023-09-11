Реал рассматривает возможность подписания таланта Ман Сити

Хулиан Альварес может стать планом Б в случае неудачи с Килианом Мбаппе.

Мадридский Реал, похоже, может перестать гнаться за Килианом Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" нашли альтернативу французу. Планом Б является Хулиан Альварес из Манчестер Сити.

Испанский гранд попытается подписать следующим летом действующего чемпиона мира, если идея с подписанием Мбаппе вновь провалится. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Отметим, что Хулиан неплохо начал этот сезон, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 4 матчах.

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