Тренер Вест Хэма не исключил возможность подписания экс-хавбека Манчестер Юнайтед

Трансферное окно в Европе уже давно закрылось, а Джесси Лингард по-прежнему остается без клуба.

Проведя один сезон в Ноттингем Форест, 30-летний англичанин не сумел впечатлить никого, кто мог бы предложить ему контракт.

Недавно хавбек присоединился к Вест Хэму. На базе "молотобойцев" он поддерживает физическую форму. Главный тренер команды Дэвид Мойес не исключил тот вариант, при котором Лингард может получить от своей бывшей команды контракт.

"Джесси тренировался с нами в течение трех недель, и он значительно улучшился по сравнению с тем, когда впервые пришел в команду. Он в действительно хорошей форме – намного лучше, чем когда он впервые пришел", - цитирует тренера Sky Sports.

"Я должен сказать, что когда Джесси присоединился к нам два года назад, он, вероятно, был тем, кто помог нам впервые попасть в Европу. Я хочу дать ему все возможности вернуться в форму и посмотреть, как он справится".

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"На данный момент никаких обновлений по этому поводу нет. Просто хочу сказать, что он вернулся и становится намного ближе к тому уровню физической подготовки, на котором вы надеялись его увидеть".

Напомним, что Джесси Лингард выступал за Вест Хэм во второй части сезона-2020/21. За этот период он провел 16 матчей, в которых отметился 9 голами и 5 ассистами.

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