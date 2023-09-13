Барселона планирует подписать новые контракты с двумя вундеркиндами клуба

Ламин Ямал и Алехандро Бальде входят в планы клуба.

Барселона намерена в ближайшее время решить дела связанные с контрактами своих игроков.

По словам Деко, каталонцы собираются продлить соглашения 19-летнего Алехандро Бальде и 16-летнего Ламина Ямаля.

"Продления контрактов с Алехандро Бальде и Ламином Ямалом уже в процесе, мы подпишемо новые соглашения с обоими".

В ближайшие дни днями мы обязательно сообщим вам новости", - заявил спортивный директор катало нцев.

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