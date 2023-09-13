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Игрока клуба АПЛ дисквалифицировали за ставки

Защитник Ноттингем Форест получил пятимесячный бан из-за 375 случаев нарушений правил.
Вчера, 23:32
Харри Тоффоло / Getty Images
Харри Тоффоло / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала защитника Ноттингем Форест Харри Тоффоло за нарушения правил ставок.

Как сообщает BBC, 28-летний футболист был отстранен на пять месяцев и оштрафован на 20 956 фунтов стерлингов. При этом дисквалификация вступит в силу по окончании сезона-2024/25.

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Тоффоло признал 375 случаев нарушений правил, связанных со ставками, в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. В то время защитник был на контракте в Норвиче и выступао в арендах в Суидоне, Ротерхэме, Питерборо и Сканторпе.

В нынешнем сезоне Тоффоло принял участие всего в одном матче в составе Ноттингем Форест.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии начала расследования в отношении полузащитник Вест Хэма, которого также подозревают в нарушении правил ставок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ставки АПЛ Ноттингем Форест чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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