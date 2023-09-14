ФИФА огласила список игроков, номинированных на награду The Best
Двенадцать футболистов поспорят за звание лучшего.
ФИФА огласила список футболистов, которые были номинированы на ежегодную награду The Best.
Всего в числе номинантов оказалось двенадцать игроков. Их достижения учитывались в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
За награду "Лучшего игрока года" поборются следующие футболисты:
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Деклан Райс (Вест Хэм/Арсенал, Англия)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
- Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона, Германия)
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина)
- Хвича Кварацхелия (Наполи, Грузия)
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
- Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами, Аргентина)
- Марцело Брозович (Интер/Ан-Наср, Хорватия)
- Родри (Манчестер Сити, Испания)
- Виктор Осимхен (Наполи, Нигерия)
Проголосовать за лучшего игрока года болельщики могут на официальном сайте ФИФА.
🚨 ICYMI 🚨#TheBest nominees have been announced! 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023
VOTE NOW for your favourite! 🗳️
Напомним, что церемония награждения FIFA The Best впервые была проведена в 2017 году в результате того, что французский журнал France Football стал вновь самостоятельно вручать Золотой мяч.
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