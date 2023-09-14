ФИФА огласила список игроков, номинированных на награду The Best

Двенадцать футболистов поспорят за звание лучшего.

ФИФА огласила список футболистов, которые были номинированы на ежегодную награду The Best.

Всего в числе номинантов оказалось двенадцать игроков. Их достижения учитывались в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

За награду "Лучшего игрока года" поборются следующие футболисты:

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

Деклан Райс (Вест Хэм/Арсенал, Англия)

Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона, Германия)

Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина)

Хвича Кварацхелия (Наполи, Грузия)

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами, Аргентина)

Марцело Брозович (Интер/Ан-Наср, Хорватия)

Родри (Манчестер Сити, Испания)

Виктор Осимхен (Наполи, Нигерия)

Проголосовать за лучшего игрока года болельщики могут на официальном сайте ФИФА.

🚨 ICYMI 🚨#TheBest nominees have been announced! 🏆



VOTE NOW for your favourite! 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023

Напомним, что церемония награждения FIFA The Best впервые была проведена в 2017 году в результате того, что французский журнал France Football стал вновь самостоятельно вручать Золотой мяч.

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