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ФИФА огласила список игроков, номинированных на награду The Best

Двенадцать футболистов поспорят за звание лучшего.
Сегодня, 17:18
Игроки, номинированные на награду / fifa.com
Игроки, номинированные на награду / fifa.com

ФИФА огласила список футболистов, которые были номинированы на ежегодную награду The Best.

Всего в числе номинантов оказалось двенадцать игроков. Их достижения учитывались в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

За награду "Лучшего игрока года" поборются следующие футболисты:

  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • Деклан Райс (Вест Хэм/Арсенал, Англия)
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
  • Илкай Гюндоган (Манчестер Сити/Барселона, Германия)
  • Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина)
  • Хвича Кварацхелия (Наполи, Грузия)
  • Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
  • Лионель Месси (ПСЖ/Интер Майами, Аргентина)
  • Марцело Брозович (Интер/Ан-Наср, Хорватия)
  • Родри (Манчестер Сити, Испания)
  • Виктор Осимхен (Наполи, Нигерия)

Проголосовать за лучшего игрока года болельщики могут на официальном сайте ФИФА.

Напомним, что церемония награждения FIFA The Best впервые была проведена в 2017 году в результате того, что французский журнал France Football стал вновь самостоятельно вручать Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа The Best

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