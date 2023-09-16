Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор и результат матча чемпионата Англии 16.09.2023

В рамках пятого тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде встретился с Вулверхэмптоном.

"Красные" подошли к этому матчу, имея ряд кадровых проблем из-за дисквалификации Вирджила ван Дейка, а также травм Трента Александра-Арнольда и Ибраимы Конате.

Начало поединка также выдалось не лучшим для гостей. Уже на 4 минуте Алексис МакАллистер получил необязательную желтую, а чуть позже Педро Нету разобрался с тремя игроками Ливерпуля, отпасовал на Хван Хи Чана и кореец открыл счет в матче.

После забитого гола ситуация на поле не сильно изменилась. "Волки" преимущественно играли вторым номером, но до перерыва Ливерпуль ничего не мог сделать в атаке.

Перед началом второй 45-минутки Юрген Клопп сделал изменения, сменив уже упомянутого МакАллистера на Луиса Диаса. Это достаточно быстро принесло свои плоды и Коди Гакпо сравнял счет на 55 минуте.

Гости продолжали давить, но все шло к ничьей, особенно после того, как травму получил Джарелл Кванса и на поле был вынужден выйти не до конца готовый к этому Ибраима Конате, но хозяева все же допустили фатальную ошибку.

Жозе Са неудачно вынес мяч после углового, чем воспользовался Эндрю Робертсон, обыгравшись с Салахом и принёс в итоге победу своей команде, а уже в компенсированное время Харви Элиотт "бильярдным ударом" сделал счет более комфортным.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Ливерпуль

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3

Голы: Хван, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 84, Эллиотт, 90+1

xG: 0,57 - 2,40

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 2 - 6

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