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Фрайбург - Боруссия 2:4 обзор и результат матча чемпионата Германии 16.09.2023

Голевая феерия завершилась триумфом "шмелей".
Сегодня, 18:27
Фрайбург - Боруссия / Getty Images
Фрайбург - Боруссия / Getty Images

В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура Бундеслиги Фрайбург встречался с Боруссией. Матч завершился победой гостей со счетом 4:2.

Первыми отличиться смогли гости. Матс Хуммельс после подачи с углового занес мяч в ворота, чем вывел свою команду вперед.

Уже под занавес первого тайма хозяева не только сравнили счет, но и вышли стали лидировать в счете. В течение четырех минус добавленного времени гости оказались в нокдауне.

Во второй половине игры Дониэл Мален возобновил паритет, однако "шмелям" долгое время не везло в атаке. Спасением стало удаление у Фрайбурга и поздний гол Матса Хуммельса. Точку поставил Марко Ройс.

Статистика матча чемпионата Германии Фрайбург - Боруссия Дортмунд

Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:4

Голы: Холер, 45+2, Хефлер, 45+6 - Хуммельс, 11, 89, Мален, 60, Ройс, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.39
Владение мячом: 47% - 53%    
Удары: 14 - 12   
Удары в створ: 4 - 5

Фрайбург: Атуболу, Линхарт, Гульде, Гинтер, Кюблер (Шмидт, 85), Хефлер, Шаллаи, Эггештайн, Доан (Рель, 85), Грегорич (Грифо, 28), Хелер (Адаму, 78).

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни (Вольф, 46), Забитцер, Джан, Брандт (Ройс, 71), Мукоко, Мален, Адейеми (Нмеча, 59), Аллер (Фюллькруг, 59).

Предупреждения: Бенсебайни (45), Вольф (68), Джан (78).

Удаление: Хефлер (82).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига фрайбург Боруссия Дортмунд

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