Клубы АПЛ повторили необычный рекорд лиги

Ни в одном из матчей этого сезона пока не было нулевой ничьей.

В эти выходные проходит пятый тур этого сезона АПЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, клубы, выступающие в элитном дивизионе Англии повторили необычное достижение.

На данный момент в АПЛ было сыграно 46 матчей и ни один из них не завершился со счетом 0:0. В прошлый раз это случалось в сезоне-2020/21.

Отметим, что завтра, 17 сентября, первым матчем игрового дня станет украинское противостояние между Борнмутом Ильи Забарного и Челси Михаила Мудрика. Если в этом матче будет забит хотя бы один гол, то соответственно будет установлена новая планка для побития этого необычного рекорда в последующих сезонах.

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