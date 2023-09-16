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Трубин дебютирует за Бенфику

Но украинского противостояния против Ореста Лебеденко из Визелы не выйдет.
Сегодня, 21:49
Анатолий Трубин / slbenfica.pt
Анатолий Трубин / slbenfica.pt

В рамках пятого тура чемпионата Португалии Бенфика сыграет с Визелой.

Наставник "орлов" наконец доверил место в старте украинскому вратарю Анатолию Трубину. Футболист дебютирует за новый клуб.

Отметим, что в заявке Визелы отсутствует украинец Орест Лебеденко, получивший повреждение. 

Матч Бенфика - Визела стартует сегодня, 16 сентября, в 22:30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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