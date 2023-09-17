iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сикан мог перейти в датский топ-клуб

Украинец был в шорт-листе Мидтьюланна.
Сегодня, 11:44
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

У украинского форварда Даниила Сикана был необычный вариант продолжения карьеры. 

Как сообщает датское издание Tipsbladet, нападающий мог оказаться в местном Мидтьюланне.

Сикан находился в шорт-листе команды, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Среди причин того, что трансфер не состоялся называется травма Лассины Траоре и то, что Сикан в конце августа продлил контракт с "горняками".

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Мидтьюланн занял восьмое место, но в то же время, в сезоне-2019/20 клуб становился чемпионом Дании.

В свое время за клуб выступали украинец Артем Довбик и датчанин с украинскими корнями Эрик Святченко. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Сикан

Статьи по теме

Cикан - об игре за Ганзу: Росток более проросийский город, там мало кто за Украину Cикан - об игре за Ганзу: Росток более проросийский город, там мало кто за Украину
"Я дал ему пощечину, он упал на плитку, но подняться не смог": Сикан - о драке с россиянином "Я дал ему пощечину, он упал на плитку, но подняться не смог": Сикан - о драке с россиянином
Сикан ответил на критику своеобразным празднованием гола Сикан ответил на критику своеобразным празднованием гола
Сикан: Мы на Евро, мы сделали это - слава Украине, слава ВСУ Сикан: Мы на Евро, мы сделали это - слава Украине, слава ВСУ
Помочь журналистам

Видео

Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии
Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:32
ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема
Европа12:57
Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то
Лига Чемпионов12:55
Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
Украина12:50
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:11
Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами
Европа11:44
Сикан мог перейти в датский топ-клуб
Украина11:25
ЛНЗ - Рух, Днепр-1 - Колос, Кривбасс - Верес: где смотреть матчи седьмого тура УПЛ
Теннис11:18
Калинина сыграет с американской теннисисткой на старте турнира в Мексике
Украина11:15
Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
11:00
Симеоне - о разгроме от Валенсии: Это была худшая игра с момента моего прихода в клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK