Сикан мог перейти в датский топ-клуб

Украинец был в шорт-листе Мидтьюланна.

У украинского форварда Даниила Сикана был необычный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает датское издание Tipsbladet, нападающий мог оказаться в местном Мидтьюланне.

Сикан находился в шорт-листе команды, но до конкретных переговоров дело не дошло.

Среди причин того, что трансфер не состоялся называется травма Лассины Траоре и то, что Сикан в конце августа продлил контракт с "горняками".

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Мидтьюланн занял восьмое место, но в то же время, в сезоне-2019/20 клуб становился чемпионом Дании.

В свое время за клуб выступали украинец Артем Довбик и датчанин с украинскими корнями Эрик Святченко.

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