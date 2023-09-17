Сикан мог перейти в датский топ-клуб
Украинец был в шорт-листе Мидтьюланна.
У украинского форварда Даниила Сикана был необычный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает датское издание Tipsbladet, нападающий мог оказаться в местном Мидтьюланне.
Сикан находился в шорт-листе команды, но до конкретных переговоров дело не дошло.
Среди причин того, что трансфер не состоялся называется травма Лассины Траоре и то, что Сикан в конце августа продлил контракт с "горняками".
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Мидтьюланн занял восьмое место, но в то же время, в сезоне-2019/20 клуб становился чемпионом Дании.
В свое время за клуб выступали украинец Артем Довбик и датчанин с украинскими корнями Эрик Святченко.
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