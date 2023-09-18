Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 17.09.2023

"Королевский клуб" остается единственным, кто еще не терял очки в чемпионате Испании сезона-2023/24.

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу прошел матч пятого тура испанской Ла Лиги между местным Реалом и Реал Сосьедадом.

На первых минутах встречи гости вышли вперед благодаря голу Андера Барренечеа. Сразу после перерыва "бланкос" восстановили паритет за счет гола Феде Вальверде. А в середине второй половины Хоселу принес своей команде победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад в пятом туре Ла Лиги:

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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5.

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.64

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 17 - 15

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 11 - 14

Реал Мадрид: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия (Начо, 74) - Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос, Беллингем - Родриго (Диас, 87), Хоселу (Камавинга, 62)..

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81).

Предупреждения: Чуамени, Гарсия, Алаба - Мерино, Траоре.

Источник: MEGOGO

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