Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 17.09.2023
В Мадриде на Сантьяго Бернабеу прошел матч пятого тура испанской Ла Лиги между местным Реалом и Реал Сосьедадом.
На первых минутах встречи гости вышли вперед благодаря голу Андера Барренечеа. Сразу после перерыва "бланкос" восстановили паритет за счет гола Феде Вальверде. А в середине второй половины Хоселу принес своей команде победу.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад в пятом туре Ла Лиги:
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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5.
Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.64
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 17 - 15
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 11 - 14
Реал Мадрид: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия (Начо, 74) - Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос, Беллингем - Родриго (Диас, 87), Хоселу (Камавинга, 62)..
Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81).
Предупреждения: Чуамени, Гарсия, Алаба - Мерино, Траоре.
Источник: MEGOGO
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