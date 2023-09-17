Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 17.09.2023

Криворожский коллектив завоевал очередную победу и поднялся на вторую строчку таблицы чемпионата Украины.

В воскресенье, 17 сентября, последним матчем игрового дня в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги была встреча Кривбасса и Вереса.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала Даниил Бескоровайный забил свой третий гол в сезоне, выведя хозяев поля вперед. Но в середине тайма Валерий Кучеров реализовал пенальти, сравняв счет.

Долгое время счет оставался неизменным, и лишь на 86-й минуте Хрвое Илич забил победный гол, который принес команде Юрия Вернидуба три очка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Верес в седьмом туре УПЛ:

Читай также: Днепр-1 - Колос 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Кривбасс - Верес 2:1

Голы: Бескоровайный, 11, Илич, 86 - Кучеров, 34 пенальти

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 6 - 3

Атаки: 79 - 54

Фолы: 12 -14

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Илич, Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63).

Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко, Кучеров, Кучеренко, Шарай, Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66).

Предупреждения: Бизимана, 72 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, Шарай, 61.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!