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Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 17.09.2023

Криворожский коллектив завоевал очередную победу и поднялся на вторую строчку таблицы чемпионата Украины.
Сегодня, 21:21
Кривбасс - Верес / УПЛ
Кривбасс - Верес / УПЛ

В воскресенье, 17 сентября, последним матчем игрового дня в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги была встреча Кривбасса и Вереса.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала Даниил Бескоровайный забил свой третий гол в сезоне, выведя хозяев поля вперед. Но в середине тайма Валерий Кучеров реализовал пенальти, сравняв счет.

Долгое время счет оставался неизменным, и лишь на 86-й минуте Хрвое Илич забил победный гол, который принес команде Юрия Вернидуба три очка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Верес в седьмом туре УПЛ:

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Кривбасс - Верес 2:1
Голы: Бескоровайный, 11, Илич, 86 - Кучеров, 34 пенальти

Удары: 11 - 10     
Удары в створ: 6 - 3     
Атаки: 79 - 54       
Фолы: 12 -14

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Илич, Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63).

Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко, Кучеров, Кучеренко, Шарай, Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66).

Предупреждения: Бизимана, 72 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, Шарай, 61.

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Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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