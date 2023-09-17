Днепр-1 - Колос 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 17.09.2023

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матча седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Днепр-1 и Колос.

Команды не сумели определить победителя, сыграв вничью 1:1. На 61-й минуте Антон Салабай вывел гостей вперед, но спустя всего шесть минут Алексей Гуцуляк восстановил паритет и, как оказалось, установил окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Колос в седьмом туре УПЛ:

Читай также: УПЛ: дебютная домашняя победа ЛНЗ, Днепр-1 снова не может победить

Днепр-1 - Колос 1:1

Голы: Гуцуляк, 67 - Салабай, 61

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 79 - 54

Днепр-1: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).

Колос: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Великан (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75).

Предупреждения: Когут (26), Бабенко (58) – Черноморец (42)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!