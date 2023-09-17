Днепр-1 - Колос 1:1 обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023

Вице-чемпионы не могут добыть три очка третий матч кряду.

В воскресенье, 17 сентября, в рамках седьмого тура УПЛ Днепр-1 встречался с Колосом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Ключевые эпизоды матча пришлись на вторую половину игры. На гол Антона Салабая номинальные хозяева ответили забитым мячом Алексея Гуцуляка.

Таким образом, после семи сыгранных матчей Днепр-1 идет лишь на 12-м месте с шестью очками, а Колос занимает восьмую строчку, набрав девять баллов.

В следующем туре днепровский клуб встретится с Зарей на выезде, а Колос - с Металлистом 1925.

Статистика матча чемпионата Украины Днепр-1 - Колос

Днепр-1 - Колос 1:1

Голы: Гуцуляк, 67 - Салабай, 61

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 79 - 54

Днепр-1: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).

Колос: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Великан (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75).

Предупреждения: Когут (26), Бабенко (58) – Черноморец (42)

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