Днепр-1 - Колос 1:1 обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023
В воскресенье, 17 сентября, в рамках седьмого тура УПЛ Днепр-1 встречался с Колосом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Ключевые эпизоды матча пришлись на вторую половину игры. На гол Антона Салабая номинальные хозяева ответили забитым мячом Алексея Гуцуляка.
Таким образом, после семи сыгранных матчей Днепр-1 идет лишь на 12-м месте с шестью очками, а Колос занимает восьмую строчку, набрав девять баллов.
В следующем туре днепровский клуб встретится с Зарей на выезде, а Колос - с Металлистом 1925.
Статистика матча чемпионата Украины Днепр-1 - Колос
Днепр-1 - Колос 1:1
Голы: Гуцуляк, 67 - Салабай, 61
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 79 - 54
Днепр-1: Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Танчик (Мирошниченко, 70), Бабенко, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Пасич (Леднев, 55), Гуцуляк (Филиппов, 84).
Колос: Фесюн, Бондаренко, Черноморец, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Демченко, Великан (Мякушко, 70), Диего (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75).
Предупреждения: Когут (26), Бабенко (58) – Черноморец (42)
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