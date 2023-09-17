Кривбасс - Верес 2:1 обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023
В воскресенье, 17 сентября, в рамках седьмого тура УПЛ Кривбасс принимал Верес. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Первые забитые мяч пришлись на первую половину игры. На гол Данила Бескоровайного гости ответили реализованным пенальти в исполнении Валерия Кучера.
Принес победу своей команде хавбек Хрвое Илич, забив на 86-й минуте.
Таким образом, после семи туров Кривбасс занимает вторую строчку с 12-ю балами, а Верес идет на 14-м месте, набрав пять очков.
Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Верес
Кривбасс - Верес 2:1
Голы: Бескоровайный, 11, Илич, 86 - Кучеров, 34 пенальти
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 6 - 3
Атаки: 79 - 54
Фолы: 12 -14
Кривбасс: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Илич, Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63).
Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко, Кучеров, Кучеренко, Шарай, Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66).
Предупреждения: Бизимана, 72 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, Шарай, 61
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