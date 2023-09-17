iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Верес 2:1 обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023

Команды поделили между собой очки.
Сегодня, 18:56
Кривбасс - Верес / УПЛ
Кривбасс - Верес / УПЛ

В воскресенье, 17 сентября, в рамках седьмого тура УПЛ Кривбасс принимал Верес. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первые забитые мяч  пришлись на первую половину игры. На гол Данила Бескоровайного гости ответили реализованным пенальти в исполнении Валерия Кучера.

Принес победу своей команде хавбек Хрвое Илич, забив на 86-й минуте.

Таким образом, после семи туров Кривбасс занимает  вторую строчку с 12-ю балами, а Верес идет на 14-м месте, набрав пять очков.

Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Верес

Кривбасс - Верес 2:1

Голы: Бескоровайный, 11, Илич, 86 - Кучеров, 34 пенальти

Удары: 11 - 10     
Удары в створ: 6 - 3     
Атаки: 79 - 54       
Фолы: 12 -14

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Илич, Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64), Кожушко (Дебелко, 63).

Верес: Паст, Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко, Кучеров, Кучеренко, Шарай, Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65), Шестаков (Яго, 66).

Предупреждения: Бизимана, 72 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, Шарай, 61

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс верес

Статьи по теме

Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
УПЛ: дебютная домашняя победа ЛНЗ, Днепр-1 снова не может победить УПЛ: дебютная домашняя победа ЛНЗ, Днепр-1 снова не может победить
Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа21:21
Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво
Теннис21:03
Кубок Дэвиса-2023: Испания и Италия побеждают, Великобритания и Франция играют вничью
Европа20:50
Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов
Европа20:29
Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном
Европа20:20
Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ
Киберспорт19:54
ESL Pro League Season 18: NaVi обыграли без проблем FaZe
Формула 119:53
Алонсо стал обладателем очередного рекорда по итогам Гран-при Сингапура
Киберспорт19:38
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт19:22
NaVi уничтожили FaZe, выиграв свою группу на ESL Pro League 18
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK