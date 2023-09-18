Иско - о Реале: Возможно, мне следовало уйти раньше

Испанец всегда будет помнить время в Мадриде.

Хавбек Бетиса Иско рассказал, кого бы он хотел увидеть в качестве чемпиона Ла Лиги.

"Я не чувствовал, что в последние годы ко мне относились несправедливо, хотя, думаю, я мог бы играть больше. Футбол сложен, важно уметь адаптироваться к любой ситуации. Я больше сосредоточен на том, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию, чем на том, что могут сделать другие.

Мне бы хотелось получить теплый прием от болельщиков, потому что Реал был самой важной командой в моей карьере, которую я всегда буду любить и уважать. Я всегда старался делать все что мог, хотя, возможно, мне следовало уйти раньше из-за моей ситуации в последнее время. Но из всего можно извлечь уроки".

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"Реал, Барселона и Атлетико – главные кандидаты на победу в Ла Лиге. Реал начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть выиграет Реал Мадрид", – сказал испанец в интервью As.

В текущем сезоне на счету Иско пять матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок отличился одним голом.

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