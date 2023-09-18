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Месси рассказал, какие ритуалы использует в повседневной жизни

Аргентинец поделился также своими любимыми блюдами.
Сегодня, 11:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о своих ритуалах в повседневной жизни.

"У меня много ритуалов. Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день.

Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом – у ребят, у Антонелы, у меня.

Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки и надеваю тапочки – будь то у меня дома или у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие ритуалы, но я предпочитаю хранить молчание о них".

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"Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече, мороженое.

Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.

Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому", – сказал Месси в интервью TN.

Напомним, 36-летний аргентинец перебрался этим летом в Интер Майами на правах свободного агента.

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