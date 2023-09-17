Интер Майами с Кривцовым и без Месси потерпел разгромное поражение

Команда из Флориды остается на предпоследнем месте в своей конференции.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, Интер Майами с Сергеем Кривцовым, но без Лионеля Месси потерпел разгромное поражение в очередном матче регулярного чемпионата МЛС.

В предыдущем туре флоридская команда без украинца и аргентинца смогла справиться со Спортингом Канзас-Сити (3:2), но в этот раз была разбита на выезде Атлантой Юнайтед со счетом 5:2.

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Подопечные Херардо Мартино, несмотря на то что открыли счет в поединке усилиями Леонардо Кампаны, еще до перерыва пропустили трижды. Во второй половине встречи Кампана оформил дубль и сократил отставание, реализовав пенальти, но сопернику снова удалось довести результат до разгромного, забив дважды.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 83-й минуте уже при счете 4:2 в пользу Атланты. Лионель Месси не принимал участие в поединке из-за мышечного повреждения.

Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2

Голы: Муюмба, 36, Миллер, 41 (аг), Леннон, 44, Якумакис, 76, Вольфф, 89 - Кампана, 25, 53 (пен.)

После 27-и сыгранных матчей Интер Майами с 28 очками продолжает занимать предпоследнее, четырнадцатое, место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, а отставание от зоны плей-офф составляет семь баллов.

Ранее Лионель Месси высказался о целях Интер Майами на сезон.

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