Интер Майами одержал победу без Месси и Кривцова

В ночь на воскресенье, 10 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами принимал Спортинг Канзас-Сити.

Подопечные Херардо Мартино смогли одержать победу со счетом 3:2. При этом в поединке не принимали участие нападающий Лионель Месси и защитник Сергей Кривцов, которые сейчас пребывают в расположениях национальных сборных Аргентины и Украины соответственно.

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Интер Майами первым пропустил в начале встречи, но благодаря дублю Леонардо Кампаны и результативному удару Факундо Фариаса вел с преимуществом в два мяча. Ближе к концу поединка гостям удалось лишь сократить отставание.

Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2

Голы: Кампана, 25 (пен.), 45, Фариас, 60 - Саллои, 9, Пулидо, 78

Интер Майами набрал 28 очков в 26 матчах и пока остается на предпоследнем, четырнадцатом, месте в Восточной конференции МЛС. Однако флоридская команда имеет на один-два сыгранных поединка меньше по сравнению с нынешними прямыми конкурентами в турнирной таблице.

Ранее Месси высказался о целях Интер Майами на сезон.

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