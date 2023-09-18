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"Мучался": Миколенко полтора года играл за Эвертон с травмой

Украинский футболист сумел восстановиться от проблемы, которую не могли решить английские врачи.
Сегодня, 18:04
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не мог показывать свой максимальный уровень в составе английской команды.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, игрок играл с травмой бедра.

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"В прошлом сезоне Миколенко провел 34 матча в АПЛ, но. И вот это сейчас важно. Я хочу, чтобы вы знали. Он играл с повреждением. Может, вспомните, что получил травму бедра, когда только в Эвертон переехал.

И вот реально мучился полтора года, играл с дискомфортом, болью. Врачи не могли определить и решить проблему. Вот представляете в Англии? Нам кажется, что там светила, а есть нюанс. Полтора года Виталик страдал.

Концовку прошлого сезона он пропустил. И сейчас летом нашел специалиста, правильный диагноз поставил и помог вылечить бедро. Но поэтому он пропустил 3 три недели предсезонной подготовки", – рассказал Виктор в эфире авторской программы Вацко Live.

Напомним, Миколенко перебрался из Динамо в Эвертон в январе 2022 года. За это время он провел 55 матчей за английскую команду.

Ранее сообщалось, что владелец Эвертона Миколенко согласился продать клуб.

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