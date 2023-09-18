Цыганков и Довбик вместе выйдут в стартовом составе Жироны на матч против Гранады

В понедельник, 18 сентября, программа пятого тура испанской Ла Лиги подойдет к концу противостоянием Гранады и Жироны.

Главный тренер каталонцев Мичел принял решение выпустить в стартовом составе и Виктора Цыганкова, и Артема Довбика.

Это будет первый случай, когда украинцы вместе выйдут на матч чемпионата Испании с первых минут. А для Довбика это будет полноценный дебют за Жирону - ранее форвард выходил лишь на замену.

Гранада: Р. Фернандес - Санчес, Диас, Микель, Нева - Кальехон, Мелендо, Гумбау, Сарагоса - Узуни, Бойе.

Запасные: Феррейра, Бош, Вайссман, Вильяр, Дьедиу, Манафа, Переа, Петрович, Пуэртас, Руис, Торрент, А. Фернандес.

Жирона: Гассанига - Коуту, Блинд, Э. Гарсия, Гутьеррес - Цыганков, Мартин, Лопес, А. Гарсия, Савио - Довбик.

Запасные: Фуидиас, Хуан Карлос, Ромеро, Бернардо, Валери, Эррера, Порту, Стуани, Торре, Хастин, Хуанпе.

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Стартовый свисток поединка между Гранадой и Жироной прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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