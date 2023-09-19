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Гранада - Жирона 2:4: обзор матча и результат игры 18.09.2023

Результативные действия украинцев позволили каталонцам по итогам тура остаться в группе лидеров чемпионата Испании.
Сегодня, 00:04
Довбик, Коуту и Цыганков / Getty Images
Довбик, Коуту и Цыганков / Getty Images

В понедельник, 18 сентября, на Эстадио Нуэво Лос Карменес состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги между Гранадой и Жироной.

В стартовом составе гостей вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые помогли своей команде оформить разгромное преимущество по итогам первого тайма.

Первым отличился Цыганков, который открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади.

Затем Савио к ассисту на украинца добавил свой собственный гол, после чего уже Довбик выступил в роли ассистента во время гола Давида Лопеса.

После перерыва, когда украинцы еще находились на поле, Гранада сумела отыграть один мяч усилиями Мирто Узуни. А когда и Цыганков, и Довбик поле покинули, в матч вернулась интрига.

За пять минут до конца Лукас Бойе сократил отставание до минимума. Но спустя всего четыре минуты Ян Коуту забил четвертый гол каталонцев, тем самым поставив точку в этом противостоянии.

Жирона после этого тура продолжает идти в группе лидеров, лишь раз потеряв очки в первых пяти матчах, сыграв вничью с Сосьедадом (1:1). Гранада же идет в зоне вылета, набрав всего три очка.

Статистика матча Гранада - Жирона пятого тура Ла Лиги

Гранада - Жирона 2:4
Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89.

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 1.95
Владение мячом: 43% - 58%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 13 - 21

Гранада: Р. Фернандес - Санчес, Диас (Торрент, 62), Микель, Нева (Дьедиу, 83) - Кальехон (Вильяр, 62), Мелендо (Пуэртас, 75), Гумбау, Сарагоса (А Фернандес, 83) - Узуни, Бойе.

Жирона: Гассанига - Коуту, Блинд (Хуанпе, 90+2), Э. Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Лопес, А. Гарсия, Савио (Валери, 90+2) - Довбик (Стуани, 71).

Предупреждения: Узуни, Мелендо, Торрент - Хуанпе, Эррера.

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