Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва получил травму в матче против Црвены Звезды (3:1). Португалец не поможет своей команде в ближайших матчах.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола поделился мнением касаемо сложившейся ситуации в составе.

"У нас проблемы, но я не буду говорить: "Ох, у нас много травм". Все так, как есть".

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"Мы будем бороться вместе с теми, кто готов играть. Пока у нас есть такой менталитет, все хорошо. У нас травмированы пять очень важных игроков. Держаться в таких условиях на длительном отрезке будет сложно", – сказал испанец в интервью Goal.com.

Напомним, в помимо Бернарду Силвы в лазарете у Манчестер Сити также находятся Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич и Джон Стоунз.

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