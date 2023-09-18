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В новом контракте игрока Манчестер Сити прописана не самая большая сумма отступных

При этом с отступными на футболиста есть один важный нюанс.
Сегодня, 17:21
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

В конце августа Манчестер Сити и Бернарду Силва подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

Продление контракта с 29-летним португальцем было одной из важнейших задач "горожан", так как на игрока всерьез претендовали Барселона и ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали сумму отступных, которая была прописана в новой сделке - 50 миллионов фунтов

Но примечателен тот факт, что он начнет действовать лишь с лета 2024 года. Тем самым Манчестер Сити обезопасил себя от возможной потери игрока по ходу нынешнего сезона.

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Силва будет сфокусирован на игре за команду Пепа Гвардиолы, а клуб в случае чего к следующему лету успеет найти подходящую замену.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Бернарду Силва

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