В новом контракте игрока Манчестер Сити прописана не самая большая сумма отступных
В конце августа Манчестер Сити и Бернарду Силва подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.
Продление контракта с 29-летним португальцем было одной из важнейших задач "горожан", так как на игрока всерьез претендовали Барселона и ПСЖ.
Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали сумму отступных, которая была прописана в новой сделке - 50 миллионов фунтов
Но примечателен тот факт, что он начнет действовать лишь с лета 2024 года. Тем самым Манчестер Сити обезопасил себя от возможной потери игрока по ходу нынешнего сезона.
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Силва будет сфокусирован на игре за команду Пепа Гвардиолы, а клуб в случае чего к следующему лету успеет найти подходящую замену.
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