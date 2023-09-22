Экс-игрок Ливерпуля: Мудрик должен получать больше игрового времени в Челси

Экс-футболист английского Ливерпуля Стэн Коллимор высказался о будущем Михаила Мудрика.

По словам англичанина, украинский вингер должен получать большее количество времени в Челси и тогда он смог бы реализовать свой потенциал.

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"Не забывайте, что это молодой игрок, который сыграл лишь 44 игры за донецкий Шахтер, прежде чем Челси подписал его почти за 90 миллионов фунтов.

Некоторые игроки могут оправдать ажиотаж, другие - нет, и пока что Мудрик потерпел огромную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал - ему всего 22 года, но он должен сыграть больше матчей, прежде чем Челси сможет рассчитывать, что он станет их основным левым вингером. Он просто слишком неопытен", - сказал бывший игрок.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел 4 матча, не отметившись результативными передачами. В трех из этих игр Михаил выходил на замену.

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