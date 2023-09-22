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Бавария и Реал поборются за одноклубника Мудрика

Рис Джеймс может сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:48
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс привлек внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает издание Fichajes, в услугах футболиста заинтересованы Реал и Бавария. "Сливочные" и  "красные" могут побороться за футболиста следующим летом.

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Отметим, что источник не уточняет сумму, в которую может обойтись защитник Челси командам, которые им интересуются.

Стоит сказать, что в данный момент Джеймс лечится после травмы, которая была получена на старте сезона. Ожидается, что он вернется к тренировкам в конце октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

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