Наставник Вереса - о нулевой ничьей с Оболонью: Обе команды боялись ошибиться

Рулевой ровненского Вереса Сергей Лавриненко высказался о нулевой ничьей против Оболони.

По словам Лавриненко, его команда выглядела хуже в первом тайме из-за того, что у киевлян было больше времени отдохнуть.

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Оболонь имела отдыха на день больше, чем мы. У нас была дальняя дорога, поэтому в первом тайме Оболонь выглядела свежее. Однако мои ребята молодцы, они выждали, перетерпели этот момент. В начале второго тайма даже могли забить, создали 2 хороших момента.

Такие лобовые матчи идут до забитого мяча, и, похоже, 2 команды больше боялись ошибиться. Матч был интенсивным, но это больше за счет длинных передач. Как по мне, было тяжелое поле. Для нас высокая трава - медленная.

Мы каждую игру стараемся играть на оборону. Мы не выпускали лишнего игрока в оборону, потому что хотели забить. Мы чувствовали, что где-то можем использовать момент. Все же, по моему мнению, ничья справедливый результат", - сказал Лавриненко.

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