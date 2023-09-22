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Рулевой Оболони - о матче против Вереса: Квалификация футболистов не позволила нам забить

Валерий Иващенко поделился мыслями о прошедшем поединке.
Сегодня, 20:54
Валерий Иващенко / upl.ua
Валерий Иващенко / upl.ua

Главный тренер киевской Оболони Валерий Иващенко высказался об игре своей команды против ровненского Вереса.

По словам Иващенка, у его команды были моменты, но из-за недостаточной квалификации игроков их не удалось реализовать.

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"Мы с первых минут просто хотели забить гол. Игра давалась, создавали моменты, но квалификация игроков не позволила отличиться. Игроки высокого ранга стоят много денег, потому что они могут с пол касания, с пол оборота забивать мячи.

Мы молодая команда, которая только набирается этого опыта. По командным действиям претензий нет. Однако футбол - это игра, где надо забивать. У Краснопира были моменты, но не получалось у него забить. Поэтому, надо было что-то менять. Если бы забил, играл бы дальше.

В начале второго тайма мы где-то не сфокусировались на определенных моментах, поэтому Верес перехватил инициативу. Это футбол. Благодаря таким моментам и есть рисунок игры. Ребята молодцы, что перестроились, вернули мяч себе, но не забили", - заявил украинский специлист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Валерий Иващенко Оболонь

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