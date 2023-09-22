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Экс-футболист Ювентуса: Матч Милан - Ньюкасл был худшим в истории Лиги чемпионов

Артуро Видалю больше понравилась игра Порту и Шахтера.
Вчера, 21:43
Getty Images
Getty Images

Бывший игрок Ювентуса, Баварии и Барселоны Артуро Видаль поделился впечатлениями от матчей Лиги чемпионов на этой неделе.

По словам чиллийца, игра между Миланом и Ньюкаслом была худшей в истории турнира.

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"Я посмотрел худший матч в истории Лиги чемпионов. Это Милан против Ньюкасла. Другое дело игра Порту и Шахтера. Она была великолепна.

Манчестер Сити? Скучно, как и всегда. В матче между ПСЖ и Боруссией Дортмунд понравился только второй тайм. В первом я заснул.

"Милану и Ньюкаслу повезло, что они умеют бегать, иначе их здесь не было бы.

Я не понимаю Ньюкасл. Они завершили прошлый сезон на 4-м месте, но ничего не сделали в матче. Это отвратительно. "Ньюкасл" должны показать что-то большее. Они меня ужасно разозлили", - заявил Видаль

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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