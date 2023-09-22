Основной хавбек Ман Сити пропустит ближайшие матчи команды

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился информацией о травме основного хавбека команды Бернарду Силвы.

По словам испанского специалиста, повреждение футболиста оказалось несерьезным и вскоре он сможет вернуться к играм за "горожан".

"Небольшое повреждение, несерьезное. Он пропустит около недели или двух", - заявил Гвардиола.

Отметим, что в ближайшие две недели английский гранд сыграет против Ноттингема, Ньюкасла, Арсенала, Вулверхэмптона и РБ Лейпциг.

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