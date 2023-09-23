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Милан - Верона: результат матча

На большее ни одна из команд не оказалась способна.
Сегодня, 18:29
Милан - Верона / Getty Images
Милан - Верона / Getty Images

В субботу, 23 сентября, Милан принимал на Сан-Сиро Верону.

"Россонери" сразу сделали задел на победу, забив быстрый гол. Рафаэль Леау в одиночк разобрался с защитой соперника и открыл счет уже на 8-й минуте.

А затем матч стал развиваться совсем не так, как ожидалось. Милан демонстрировал классную командную игру, но Верона более не уступала и даже создавала неплохие миоменты.

Однако более ни одна из команд не сумела создать хоть сколько-нибудь опасных моментов, отличившись лишь грубой игрой и целой росспыью желтых карточек.

Статистика матча Милан - Верона пятого тура чемпионата Италии

Милан - Верона 1:0

Голы: Леау, 8

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 0.63
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 2
Фолы: 12 - 11

Милан: Спортьелло - Тиав, Кьер, Томори - Флоренци (Бартезаги, 75), Крунич (Лофтус-Чик, 65), Рейндерс, Муса - Пулишич (Побега, 80), Леау (Окафор, 80), Жиру (Йович, 65).

Верона: Монтипо - Давидович, Маньяни, Хин - Фараони (Бонаццоли, 46), Терраччано (Джурич, 89), Дуда (Сапонара, 70), Онгла, Фолоруншо, Лазович (Кабаль, 70) - Нгонж (Суслов, 80).

Предупреждения: Тиав, 24, Муса, 58, Пулишич, 76, Флоренци, 89 - Фараони, 42, Боннацоли, 55

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