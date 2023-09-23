Сассуоло - Ювентус: обзор и результат мтча чемпионата Италии 23.09.2023

"Зелено-черные" не без проблем справились с более статусным соперником.

В рамках пятого тура чемпионата Италии Сассуоло на своем поле принял Ювентус.

Хозяева матча неожиданно вышли вперед в начале матча, но чуть позже игрок "зелено-черных" Матеус Винья обидным образом нивелировал старание своих партеров, забив автогол.

Однако, еще до перерыва Сассуоло снова смог выйти вперед. Гол на свой счет записал многолетний лидер команды Доменико Берарди.

Перед началом второго тайма оба наставника внесли некоторые изменения в состав, но долгое время ни Ювентус не мог сравнять, ни Сассуоло удвоить свое преимущество.

На 78 минуте это наконец изменилось. Федерико Кьеза смог восстановить паритет, но и счет 2:2 долго на табло не продержался, ведь спустя 4 минуты Андреа Пинамонти снова вывел свою команду вперед, а уже в компенсированное время Берарди установил точку в матче.

После пяти сыгранных матчей у "зелено-черных" 6 очков и 11 место, а у "зебр" 10 пунктов и 4 позиция.

Cтатистика матча чемпионата Италии Сассуоло - Ювентус

Сассуоло - Ювентус 4:2

Голы: Лорьенте, 12, Берарди, 41, 90+5, Пинамонти, 82 - Винья (автогол), 21, Кьеза, 78

xG: 0.95 - 1.06

Удары: 19 - 15

Удары в створ: 8 - 2

Владение мячом: 42% - 58%

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