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Эмполи Коваленко показал худший старт в истории Серии А

Ни одна из команд итальянского чемпионата ранее не играла так плохо.
Сегодня, 16:39
Getty Images
Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Италии Эмполи в первом матче при новом тренере Аурелио Андреаццоли уступил Интеру со счетом 0:1.

Таким образом, после пяти сыгранных матчей у "адзурри" в активе ноль забитых голов и ноль набранных очков.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaPaolo, это худший старт в истории Серии А среди всех команд, которые когда-либо играли в элитном дивизионе.

Отметим, что украинец Виктор Коваленко, выступающий за Эмполи на правах аренды сыграл лишь в первом туре. В последующих играх он весь матч просидел на скамейке.

Также стоит сказать, что коллектив Андреаццоли единственная команда, не набравшая очков в текущем сезоне Серии А. У Кальяри 2 пункта, у Салернитаны 3 балла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи Серия А Виктор Коваленко

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