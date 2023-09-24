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Известная певица посетила матч ПСЖ - Марсель

Селена Гомес пришла посмотреть на игру столичных звезд.
Вчера, 22:26
Селена Гомес / Getty Images
Селена Гомес / Getty Images

В рамках центрального матча 6 тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле принимает Марсель.

На трибунах стадиона парижан были замечены звездные гости. В частности, матч посетила американская певица Селена Гомес.

Также можно заметить присутствие легендарного экс-форварда Арсенала и Барселоны, а ныне тренера молодежной сборной Франции Тьерри Анри.

На момент написания новости в матче идет первый тайм - счет 2:0 в пользу ПСЖ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ПСЖ Селена Гомес

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