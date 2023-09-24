Известная певица посетила матч ПСЖ - Марсель

В рамках центрального матча 6 тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле принимает Марсель.

На трибунах стадиона парижан были замечены звездные гости. В частности, матч посетила американская певица Селена Гомес.

Также можно заметить присутствие легендарного экс-форварда Арсенала и Барселоны, а ныне тренера молодежной сборной Франции Тьерри Анри.

Selena Gomez is in attendance to see PSG vs. Marseille 🤩 pic.twitter.com/10LTNW4I0d — ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2023

На момент написания новости в матче идет первый тайм - счет 2:0 в пользу ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!