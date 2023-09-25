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Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом

Манкунианцам придется поторопиться, ведь нынешний контракт футболиста закончится уже следующим летом.
Сегодня, 15:03
Ганнибал Межбри / Getty Images
Ганнибал Межбри / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует провести переговоры с Ганнибалом Межбри о новом долгосрочном контракте, сообщает Manchester Evening News.

Контракт 20-летнего тунисца истекает в июне 2024 года, но ожидается, что "красные дьяволы" воспользуются опцией продления еще на год, чтобы обезопасить себя от бесплатной потери талантливого хавбека.

Сообщается, что Юнайтед не считает переговоры с Межбри о новом контракте одной из первостепенных задач. Но при этом клуб собирается обсудить с игроком новую сделку в ближайшее время.

Ганнибал Межбри перешел в МЮ из Монако в 2019 году за 10 миллионов евро когда ему было 16 лет. В недавнем матче против Бернли (1:0) он впервые сыграл все 90 минут за первую команду.

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Он также отметился дебютным голом за Манчестер Юнайтед в проигранной встрече с Брайтоном (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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