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Конкурент Мудрика вернулся к тренировкам после травмы

Карни Чуквуэмэка частично занимается с командой.
Вчера, 21:07
Карни Чуквуэмэка / Getty Images
Карни Чуквуэмэка / Getty Images

Кадровая ситуация в Челси понемногу начинает улучшаться.

Как сообщает Бобби Винсент из Football London, Карни Чуквуэмэка близок к возвращению на поле и уже частично занимается с командой на тренировках.

Ряд упражнений англичанин выполняет индивидуально, а некоторые вместе с партнерами.

Отметим, что Чуквуэмэка является одним из конкурентов Михаила Мудрика за позицию на левом фланге атаки в стане "синих". Карни травмировался в матче против Вест Хэма во втором туре и именно Михаил вышел вместо него.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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