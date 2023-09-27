Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 видео голов и лучших моментов матча 26.09.2023 Кубка лиги

Во вторник, 26 сентября, на Олд Траффорд прошел матч 1/16 финала кубка лиги, в котором Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас.

Подопечные Эрика тен Хага сумели добиться положительного результата.

В первой половине встречи Гарначо и Каземиро реализовали свои моменты. Финальную точку поставил Марсьяль.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль, 55.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Варан (Эванс, 61), Амрабат (Гор, 61) - Каземиро, Межбри (ван де Бек, 71), Маунт (Линделеф, 46) - Пельистри, Марсьяль (Хойлунд, 75), Гарначо.

Кристал Пэлас: Хендерсон (Джонстон, 19) - Клайн, Холдинг, Ричардс, Митчелл - Дукуре (Хьюз, 60), Ридевальд (Озо, 80), Рак-Сакьи (Гехи, 46), Шлюпп (Эзе, 60), Айю - Матета.

Предупреждения: Межбри - Холдинг.

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