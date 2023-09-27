Дом Рамоса ограбили во время матча Севильи в Лиге чемпионов

Дети футболиста находились в этом момент в здании.

Защитник Севильи Серхио Рамос был ограблен. Об этом сообщает ABC.

Событие произошло 20 сентября, в день матча испанского клуба против Ланча в рамках Лиги чемпионов (1:1).

Злоумышленники проникли в дом футболиста, украв драгоценности. В этом момент в здании находились дети игрока вместе с двумя воспитателями. К счастью, они не пострадали.

Напомним, Серхио перебрался в Севилью в сентябре на правах свободного агента. Игрок подписал с клубом контракт на один сезон.

Ранее сообщалось, что Рамос готов вернуться в сборную Испании.

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