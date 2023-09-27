В среду, 27 сентября, Жирона в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги встречалась на выезде с Вильярреалом.

"Бело-красные" одержали волевую победу, обыграв соперника со счетом 2:1.

После безголевого первого тайма хозяева поля вышли вперед в начале второй половины встречи, когда Дани Парехо реализовал пенальти. Тем не менее уже вскоре украинский нападающий Артем Довбик выровнял положение, отличившись на 56-й минуте матча своим третьим голом в составе Жироны. Спустя пять минут Эрик Гарсия забил второй мяч гостей.

Читай также: Гол Довбика помог Жироне одержать верх над Вильярреалом

Еще один украинец из Жироны Виктор Цыганков вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

После этой победы Жирона, набрав 19 очков, возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

Вашему вниманию видео всех голов матча Вильярреал - Жирона в седьмом туре Ла Лиги:

Вильярреал - Жирона 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен.) - Довбик, 56, Гарсия, 61

Вильярреал: Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Габбия, 78), Манди, Педраса - Пино (Ахомаш, 59), Капу (Терратс, 59), Парехо (Тригерос, 90+7), Алекс Баэна - Моралес (Бреретон, 78), Серлот.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ян Коуто, 52), Давид Лопес, Эрик Гарсия (Блинд, 90+7), Мигель Гутьеррес - Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 53), Цыганков (Солис, 88), Савио, Довбик (Стуани, 69).

Предупреждения: Пино, 16, Баэна, 89, Бреретон, 90+4 - Эррера, 58

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!