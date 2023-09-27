Брентфорд - Арсенал: результат матча

"Пчелы" ни в чем не уступали команде Артеты.

В среду, 27 сентября, в рамках Кубка английской лиги Брентфорд принимал лома Арсенал.

Хозяева с первых минут попробовали оказать давление, но поплатились быстрым голом. Нкетиа перехватил мяч, отдал Нельсону и тот открыл счет в матче. После этого команды начали обмениваться моментами, так что зрителдям скучать не приходилось.

Во втором тайме обоюдный обстрел ворот продолжился, но командам не хватало совсем немного, чтобы забить еще один мяч. Мяч успел лизнуть штанги и Рэмсдейла, и Флеккена. Но по итогу матч так и закончился минимальной победой команды Артеты.

Статистика матча Кубка английской лиги Брентфорд - Арсенал

Брентфорд - Арсенал 0:1

Гол: Нельсон, 8

xG: 2.01 - 2.32

Удары: 14 - 17

Удары в створ: 3 - 5

Владение мячом: 53% - 47%

Брентфорд: Флеккен - Йоргенсен, Пиннок, Коллинз - Роэрслев (Годдос, 63), Хики (Льюис-Поттер, 79), Нергор (Йенсен, 63), Янельт, Оньека (Олакигбе, 79) - Висса, Мбеумо.

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт (Зинченко, 69), Томиясу, Габриэл, Кивиор - Жоржиньо, Хавертц, Смит-Роу (Эдегор, 82) - Нельсон (Эль-Ненни, 82), Нкетиа (Седрик, 87), Саго (Габриэл Жезус, 68).

Предупреждения: Йенсен, 68 - Уайт, 41, Нкетиа, 55

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