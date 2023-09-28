Интер - Сассуоло 1:2: обзор матча и результат игры 27.09.2023

В среду, 27 сентября, миланский Интер принимал на своем поле Сассуоло в шестом туре Серии А.

"Нерадзурри" в родных стенах не смогли справиться с середняком итальянского чемпионата, а "нероверди" после победы над Ювентусом (4:2) в предыдущем поединке взяли три очка еще и противостоянии с миланским клубом - 2:1.

Интер вышел вперед в компенсированное к первому тайму время усилиями Дензела Думфриса, но во второй половине встречи ход противостояния изменил Доменико Берарди. Итальянец сначала ассистировал Недиму Байрами, а после сам забил победный для Сассуоло гол.

Интер с 15 очками остался на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Милан по дополнительным показателям. Сассуоло с девятью баллами занимает восьмое место.

Статистика матча Интер - Сассуоло 6-го тура чемпионата Италии

Интер - Сассуоло 1:2

Голы: Думфрис 45+1 - Байрами 54, Берарди 63

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 0.88

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 10 - 8

Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 68), Думфрис, Чалханоглу (Клаассен 85), Барелла, Мхитарян (Фраттези 68), Димарко (Аугусто 68), Тюрам (Алексис Санчес 68), Лаутаро Мартинес

Сассуоло: Консильи, Тольян, Эрлич (Д. Феррари 81), Вити (Руан 61), Винья (Педерсен 46), Энрике, Болока, Берарди, Байрами (Кастильехо 61), Лорьенте, Пинамонти (Дефрель 78)

Предупреждение: Энрике, 74.

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