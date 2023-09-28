iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Сассуоло 1:2: обзор матча и результат игры 27.09.2023

Миланский клуб потерпел первое поражение в сезоне.
Сегодня, 00:23
Сассуоло одержал победу над Интером / Getty Images
Сассуоло одержал победу над Интером / Getty Images

В среду, 27 сентября, миланский Интер принимал на своем поле Сассуоло в шестом туре Серии А.

"Нерадзурри" в родных стенах не смогли справиться с середняком итальянского чемпионата, а "нероверди" после победы над Ювентусом (4:2) в предыдущем поединке взяли три очка еще и противостоянии с миланским клубом - 2:1.

Интер вышел вперед в компенсированное к первому тайму время усилиями Дензела Думфриса, но во второй половине встречи ход противостояния изменил Доменико Берарди. Итальянец сначала ассистировал Недиму Байрами, а после сам забил победный для Сассуоло гол.

Интер с 15 очками остался на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Милан по дополнительным показателям. Сассуоло с девятью баллами занимает восьмое место.

Статистика матча Интер - Сассуоло 6-го тура чемпионата Италии

Интер - Сассуоло 1:2

Голы: Думфрис 45+1 - Байрами 54, Берарди 63

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 0.88
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 10 - 8

Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 68), Думфрис, Чалханоглу (Клаассен 85), Барелла, Мхитарян (Фраттези 68), Димарко (Аугусто 68), Тюрам (Алексис Санчес 68), Лаутаро Мартинес

Сассуоло: Консильи, Тольян, Эрлич (Д. Феррари 81), Вити (Руан 61), Винья (Педерсен 46), Энрике, Болока, Берарди, Байрами (Кастильехо 61), Лорьенте, Пинамонти (Дефрель 78)

Предупреждение: Энрике, 74.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сассуоло чемпионат Италии Серия А Интер Милан

Статьи по теме

Милан одержал волевую победу над Кальяри Милан одержал волевую победу над Кальяри
Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке
Интер может получить нового владельца Интер может получить нового владельца
Яремчук дебютировал за Валенсию, но не помог команде избежать поражения Яремчук дебютировал за Валенсию, но не помог команде избежать поражения
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа01:02
Яремчук дебютировал за Валенсию, но не помог команде избежать поражения
Олимпийские игры00:59
Польша хочет принять Олимпийские игры в 2036 году
Европа00:25
Защитник ПСЖ выбыл на четыре месяца
Европа00:23
Интер неожиданно уступил дома Сассуоло
Теннис00:17
Калинина сыграет с десятой ракеткой рейтинга на турнире в Токио
Европа00:00
Ньюкасл неожиданно выбил Ман Сити из Кубка английской лиги
Вчера, 23:48
Европа23:48
Челси с Мудриком прошел Брайтон в Кубке английской лиги
Европа23:46
Арсенал удержал трудную победу в матче с Брентфордом
Европа23:44
Ливерпуль с легкостью камбекнул против Лестера, отгрузив им три гола
Европа23:20
Третий гол Довбика за Жирону в обзоре победного матча с Вильярреалом: видео лучших моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK