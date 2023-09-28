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Футбол

Днепр-1 попал в топ-40 самых доминирующих клубов мира

В первой пятерке нет ни одного европейского гранда.
Сегодня, 14:40
СК Днепр-1
СК Днепр-1

Статистический портал CIES провел очередное исследование, которое на этот раз было посвящено выяснению самого доминирующего клуба мира.

За основу исследования брались данные взятые с портала WyScout по соотношению таких показателей, как: удары, удары из штрафной площадки соперника, успешные пасы, успешные пасы в финальную треть. 

Первое место в рейтинге занял болгарский Левски София, средние показатели которого в этих четырех категориях (3.31) в сумме выше, чем у любого другого клуба из 69 лиг, которые охвачены в исследование. В среднем за матч Левски делает на 3.6 удара, 3.44 удара из штрафной площадки соперника, 2.5 успешных паса и 3.69 успешных паса в финальную треть больше, чем их соперники.

В тройку лучших также вошли Лудогорец Разград и Црвена Звезда. Среди клубов из топ-5 - лучшая Бавария, которая расположилась на 6 месте.

Лучшим клубом из Украины стал Днепр-1 с суммой показателей в среднем 1.95. Это позволило клубу занять 31 позицию, что выше чем Челси, Арсенал, Реал и Интер. В среднем за матч "спортклубовцы" бьют на 1.7 удара, 2 удара из пределов штрафной соперника, чаще чем их оппоненты и делают на 2 успешных паса, 2 успешные передачи в финальную треть больше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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