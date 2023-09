Отличное попадание: Модрич бросил вызов звезде НБА

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич посетил тренировочный зал клуба НБА Далласа.

Хорватский футболист продемонстрировал свои навыки попадания мячом в корзину.

Примечательно, что затем Модрич бросил вызов разыгрывающему Далласа и сборной Словении Луке Дончичу.

"Лука, я бросаю тебе вызов", - заявил футболист, а затем несколько раз точно бросил в кольцо.

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS