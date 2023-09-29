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Отличное попадание: Модрич бросил вызов звезде НБА

Звездный хорват готов сразиться с Лукой Дончичем.
Сегодня, 10:35
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич посетил тренировочный зал клуба НБА Далласа.

Хорватский футболист продемонстрировал свои навыки попадания мячом в корзину. 

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Примечательно, что затем Модрич бросил вызов разыгрывающему Далласа и сборной Словении Луке Дончичу.

"Лука, я бросаю тебе вызов", - заявил футболист, а затем несколько раз точно бросил в кольцо.

Напомним, Забарный посоревновался с игроками Борнмута в забавном челлендже.

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