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Гол Роналду принес Ан-Насру победу над середняком саудовской лиги

Португалец вновь завоевал для своей команды три очка.
Сегодня, 19:58
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 29 сентября, в рамках восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Таи принимал Ан-Наср.

Первыми отличиться удалось гостевой команде. Криштиану Роналду сделал прекрасную голевую передачу на Андерсона Талиску, после чего бразилец завершил атаку забитым мячом.

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Уже под занавес встречи хозяева возобновили паритет, что заставило Ан-Наср снова кинуться вперед. Принес своему клубу победу никто иной как Роналду. Португалец удачно реализовал 11-матовый удар.

Таким образом, после восьми туров Аль-Таи идет на 12-й строчке с 7-ю очками, а Ан-Наср поднялся на третье место, набрав 18 баллов.

Аль-Таи - Ан-Наср 1:2

Голы: Мисидьян, 79 - Талиска, 32, Роналду, 87 пенальти

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